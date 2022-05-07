На 8-9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області не будуть, — Кличко

Про це мер Києва написав у фейсбуці.

Кличко повідомив, що на 8-9 травня в Києві та області військове командування не збирається впроваджувати комендантську годину. Проте він наголосив, що в ці дні у Києві буде посилене патрулювання вулиць та охорона порядку.

Крім того, мер столиці нагадав, що в умовах воєнного стану масові заходи заборонені.

«Звертаюся до киян. Сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу», — пише Кличко.

Він також нагадав українцям, що відвідувати ліси та лісопаркові зони в Києві та області заборонено через високу замінованість територій.

«Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття. В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України», — наголошує мер.