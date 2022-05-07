Китай присоединился к технологической блокаде России

Надежды Кремля на помощь Китая в преодолении западных санкций, похоже, разбиваются в прах.

Вслед за нефтегазовыми компаниями, которые отказались увеличить закупки российского сырья, «нож в спину» прилетел со стороны тех, от кого в Москве ожидали этого меньше всего.

Китайские технологические гиганты резко сократили поставки в Россию после начала войны. В марте по сравнению с февралем ввоз ноутбуков упал на 40%, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные таможни КНР.

Китайские производители, от которых ждали, что они заменят любую импортную электронику, сворачивают работу на российском рынке, но, в отличие от западных компаний, предпочитают не афишировать это. В числе таких «тихих отказников» — Lenovo Group и Xiaomi, рассказали источники WSJ.

По их словам, на китайцев давят американские поставщики полупроводников, которым санкции запрещают продавать продукцию в Россию. Отказать китайцы не могут, и их «можно понять», говорит глава Canalys Стив Брейзер: потеря чипов из США «будет для них катастрофой».

Huawei в конце в марте прекратила заключать новые контракты на поставки в Россию сетевого оборудования и гаджетов, а в апреле отправила в отпуск сотрудников местного офиса. Компания, на которую приходится 30–40% всех работающих в РФ базовых станций, «чуть ли не первой после санкций приостановила заказы», рассказал Forbes близкий к ней источник.

Спустя полтора месяца от работы с попавшими под санкции банками отказалась китайская платежная система UnionPay. Сберу, ВТБ, «Открытию» и Альфа-банку было отказано в выпуске карт, которые могли стать последним «окном» в мир для их клиентов.

США следят, чтобы Китай и другие страны не помогали России обходить западные санкции, и пока удовлетворены поведением Пекина, сообщили Reuters высокопоставленные американские чиновники. По их словам, пока США не видят признаков китайской помощи Кремлю, хотя из Москвы такие обращения поступали.

Общий экспорт из Китая в Россию в марте составил $3,8 млрд, что более чем вдвое меньше показателей января-февраля (около $8 млрд в месяц). Относительно среднего значения последних месяцев 2021 года спад составил около трети, следует из официальной статистики.

В годовом выражении китайский экспорт сократился скромнее (на 7,7%), но этого оказалось достаточно, чтобы итоговый объем оказался на минимуме с мая 2020 года, когда мировая торговля страдала от локдаунов, закрытых границ и разрыва логистических цепочек.

Одна из причин — это проблемы с платежами, указывает банкир из крупного российского госбанка: китайские банки не склонны пренебрегать американскими и европейскими санкциями, потому что боятся попасть под вторичные меры.