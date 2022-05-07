Италия конфисковала знаменитую яхту Путина

В пятницу правительство Италии приказало полиции конфисковать роскошную яхту стоимостью около 700 миллионов долларов, которая, по сообщениям СМИ, принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Изящная шестипалубная «Шахерезада» находилась на ремонте в итальянском порту Марина-ди-Каррара с сентября, когда вдруг некоторое время назад на ее причале были замечены некоторые действия, которые навели местные власти на мысль, что экипаж готовится к выходу в море.

Источник, непосредственно осведомленный о продолжающемся несколько недель расследовании дела этого судна, сообщил, что, по мнению полиции, его владельцем был Эдуард Худайнатов, бывший глава российского энергетического гиганта «Роснефть», который в настоящее время не является объектом санкций Европейского Союза.

В заявлении об аресте Министерство финансов Италии не назвало имя владельца, указав лишь, что он был связан с «высокопоставленными представителями российского правительства».

В министерстве заявили, что сам владелец не значился ни в каких санкционных списках, составленных Брюсселем после российского вторжения в Украину. В заявлении минфина Италии говорится, что Рим попросил Брюссель исправить это, приказав арестовать судно до принятия решения в ЕС.

Полиция поднялась на борт яхты поздно вечером в пятницу, чтобы выполнить приказ, сообщило правительство Италии.

В обращении к итальянскому парламенту в марте президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Италии конфисковать эту яхту в рамках общеевропейских действий по оказанию давления на Путина и его соратников с целью остановить агрессию против Украины.

В марте и апреле Италия конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 миллионов евро (950 миллионов долларов) у состоятельных россиян, которые регулярно приезжали в страну на отдых и покупали недвижимость во многих престижных местах.

Полиция сообщила агентству Reuters, что они изо всех сил пытались установить настоящего владельца «Шахерезады», которая зарегистрирована на Каймановых островах и была построена немецкой фирмой “Люрссен” (Lurssen).

Яхта, доставленная своему таинственному владельцу в 2020 году, имеет две вертолетные площадки и может вместить 18 гостей и 40 членов экипажа.

Организация, созданная находящимся сейчас в заключении Алексеем Навальным, яростным критиком Путина, опубликовала в марте отчет, в котором говорилось, что у нее есть доказательства того, что яхта принадлежит Путину.

Согласно этому отчету, многие члены экипажа яхты были набраны из Федеральной службы охраны России (ФСО), которой поручено охранять президента России.

В то время Кремль не ответил на просьбу прокомментировать, был ли Путин владельцем, и были ли сотрудники ФСО членами экипажа.