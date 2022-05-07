Боррель знову збере очільників МЗС Євросоюзу, якщо нафтове ембарго для Росії не узгодять найближчими днями

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу, якщо не буде домовленості з приводу нафтового ембарго проти Росії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Боррель заявив, що вірить у досягнення «спільного рішення, оскільки не всі країни знаходяться в однаковій ситуації», і додав, що домовленість має бути узгоджена швидко.
Відповідаючи на питання про можливе ембарго на російський газ, Боррель сказав, що «газ призначений не для завтра, а для післязавтра»
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