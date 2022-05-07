Байден оголосив про додаткові 150 мільйонів доларів на військову допомогу Україні

У п’ятницю ввечері, 6 травня, Білий дім розповсюдив заяву про виділення ще одного пакету безпекової допомоги Україні, в який входять додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання. Згідно з меморандумом Державного департаменту, йдеться про надання допомоги у розмірі до 150 мільйонів доларів.

«Сьогодні Сполучені Штати продовжують нашу рішучу підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну від агресії Росії», — йдеться у повідомленні Білого дому.

У той же час, Президент США наголосив, що цим новим траншем Адміністрація «майже вичерпала фінансування», на яке мала повноваження від Конгресу на допомогу Україні у війні з Росією.

Байден закликав Конгрес швидко надати фінансування, яке запросила Адміністрація, «для зміцнення України на полі бою та за столом переговорів».

«Щоб Україна досягла успіху в цій наступній фазі війни, її міжнародні партнери, включаючи США, повинні продовжувати демонструвати нашу єдність і нашу рішучість забезпечити безперебійне надходження зброї та боєприпасів в Україну», — заявив Президент.

Минулого четверга, 28 лютого, президент США Джо Байден запропонував Конгресу США прийняти новий пакет допомоги, що передбачає виділення $33 млрд на підтримку України. З цього пакету допомоги більша частина коштів — $20 млрд має піти на озброєння України та співпрацю з країнами НАТО в регіоні, $8,5 мільярда на економічну допомогу та ще близько $3 мільярда на гуманітарну допомогу, а також допомогу продовольчою підтримкою.

Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США надали Україні безпекової допомоги на понад 3,7 мільярда доларів.

«Сполучені Штати швидко надали Україні історичну допомогу в галузі безпеки. Ми відправляємо озброєння та техніку, санкціоновані Конгресом, безпосередньо на передову свободу в Україні. Підтримка США разом із внеском наших союзників і партнерів була вирішальною в допомозі Україні виграти битву під Києвом і перешкоджати військовим цілям Путіна в Україні», — йдеться у повідомленні Білого Дому.