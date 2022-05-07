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Байден наказав припинити витоки інформації про розвіддані, які США надають Україні

Байден

Про це повідомляє NBC.

За інформацією джерел телеканалу в адміністрації Білого дому, Байден у розмові з високопосадовцями американської розвідки та міністерства оборони заявив, що нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін США розвідданими з Україною були контрпродуктивними.

Байден, під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Евріл Гейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном заявив, що подібні витоки «відводять убік від нашої мети». Президент США зажадав припинити такі випадки.

7 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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