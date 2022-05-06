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ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Харківщині

Збройні сили України на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

ДжерелоГенеральний штаб ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: «За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки».

Деталі: Також на Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ. З району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України здійснює переміщення підрозділів зі складу Східного військового округу.

Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження українських військ. Також ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій українських підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.

6 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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