ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Харківщині

Збройні сили України на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: «За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки».

Деталі: Також на Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування угруповання військ. З району населеного пункту Уразово Бєлгородської області на територію України здійснює переміщення підрозділів зі складу Східного військового округу.

Противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області, здійснює систематичні обстріли високої інтенсивності, у тому числі із застосуванням реактивних систем залпового вогню, по районах зосередження українських військ. Також ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій українських підрозділів противник здійснює обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Продовжує нанесення авіаційних та ракетно-бомбових ударів.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України.