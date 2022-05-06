США: Через 77 років після Дня перемоги в Європі, Україна захищає цінності демократії та справедливості Російські війська намагаються оточити Попасну на Луганщині » Ворог змінив тактику — авіація рф більше не заходить у зону дії української ППО На сьогодні українські Повітряні Сили встановили контроль над небом над контрольованою територією України. Бойова авіація противника не заходить у зону дії української ППО та уникає зіткнення в небі з нашими винищувачами. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ, сказав Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ, передає кореспондент Укрінформу. “На сьогодні бойова авіація противника не заходить у зону дії нашої ППО, так само не вступає у зіткнення з нашими винищувачами, а лише діє там, де підконтрольна тимчасово територія, де вони наситили засобами протиповітряної оборони ту територію. Це йде мова про Донеччину, Луганщину, Херсонську область, схід країни. Вдалося досягти, що ворог зазнав серйозних втрат у перші тижні війни. На сьогодні майже 200 літаків ворога різних типів уражено, понад 150 бойових вертольотів, чимало БПЛА та крилатих ракет”, — сказав Ігнат.