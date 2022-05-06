Виконавець ролі Люка Скайвокера Марк Гемілл з жовтосинім світловим мечем підтримав президента України

Допис Гемілл розмістив у Twitter.

«Сила є міцною із Зеленським», — написав актор.

Гемілл додав у допису гештаг #StandWithUkraineNOW, прапорці України і США та прикріпив малюнок жовтосинього світлового меча лицаря-джедая.

Раніше в інтернеті з’явилися фото Зеленського у футболці із зображенням винищувача, на якому Скайвокер знищив імперську космічну станцію «Зірка смерті». При цьому на зорельоті зображено символіку українських військових літаків.

Зазначимо, 4 травня прихильники «Зоряних війн» вважають неофіційним днем цієї кіноепопеї. Дата, яка англійською звучить як May the 4th, у вимові схожа на початок фрази джедаїв «Нехай буде з тобою Сила» (May the Force be with you). Сила у вченні джедаїв є енергією, якою просякнуто все у Всесвіті, а джедаї вправляються у взаємодії з нею.