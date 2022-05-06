В Запорожье вводят длительный комендантский час с 8 по 10 мая

В Запорожье будет действовать длительный комендантский час с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая. Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев на своей странице в Facebook в четверг, 5 мая.

«В Запорожье снова будет долгий комендантский час. По решению военных он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая. Соблюдение комендантского часа будет контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны», — предупредил Куртев.

Он призвал выгуливать животных рядом с домом, имея при себе документы, и ограничиться короткой прогулкой. Куртев сообщил, что 9 мая пункты выдачи гуманитарной помощи работать не будут.

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Как сообщали Українські Новини, 5 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей на выходные сидеть по домам или уехать из города из-за угроз ракетного удара.

5 мая представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что ночь в Одессе и области прошла под сирены воздушной тревоги, но без обстрелов, однако угроза ракетных ударов остается высокой.