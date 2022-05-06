В Херсонской области больше 2000 человек самостоятельно эвакуировались пешком

В Херсонской области из сел Высокопольской поселковой общины, часть которой оккупирована, самостоятельно эвакуировались в сторону Днепропетровской области 2100 человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

«Местное население пешим ходом и по возможности транспортными средствами в численности 2100 человек (Высокополье, Архангельское, Княжевка) эвакуировано самостоятельно в направлении Днепропетровской области», — пишет Лагута в отчете о ситуации на Херсонщине.

По словам Лагуты, во всей общине отсутствует электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение. Ведутся активные боевые действия, все население нуждается в срочной эвакуации и гуманитарной помощи Все административные здания разрушены.

«Срочно необходима официальная договоренность о «зеленом коридоре» для эвакуации оставшихся в территориальной общине. Жители ТГ сообщают, что за последние дни заехало больше орков, пытались пробиться к Князевке. Оккупанты активно стреляли из градов по Малой Шестерне и селам рядом. Большое количество волонтеров и груза находятся совсем недалеко, но перевозка невозможна — орки отказываются допускать кого-либо в села», — пишет Лагута.