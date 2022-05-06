Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 223 дитини, понад 408 отримали поранення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 223 дитини, понад 408 постраждали. Росіяни пошкодили 1607 українських закладів освіти, 121 із яких повністю зруйнували

Про це в телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

«Станом на ранок 5 травня 2022 року більше ніж 631 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними загинуло 223 дитини, поранено понад 408», — наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждалих дітей у Києві — 16, у Донецькій області — 139, Київській — 116, Харківській — 95, Чернігівській — 68, Херсонській — 46, Миколаївській — 44, Луганській — 37, Запорізькій — 27, Сумській — 17, Житомирській — 15.

Так, 5 травня внаслідок російського обстрілу Фельдман-Екопарку в Лісному на Харківщині загинув 15-річний волонтер, який допомагав годувати та евакуйовувати тварин.

Також 5 травня стало відомо, що 23 квітня внаслідок бомбардування Новоселівки Покровського району Донеччини загинув 17-річний юнак.

«Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1607 закладів освіти. При цьому 121 з них зруйновано повністю», — зазначили ювенальні прокурори.