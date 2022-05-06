Укрзалізниця оприлюднила графік запізнення потягів на ранок 6 травня після російських обстрілів залізниць

Станом на 7:00 6 травня в Україні низка потягів курсує із запізненням
Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.
Станом на ранок 6 травня затримуються такі потяги:
- №22 Трускавець — Харків (+4:20 год);
- №60 Чоп — Київ (+3:15 год);
- №3 Львів — Запоріжжя (+2:56);
- №232 Львів — Дніпро (+2:53 год);
- №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 год);
- №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год);
- №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 год);
- №8 Одеса — Харків (+2:14 год);
- №120 Львів — Запоріжжя (+1:39 год);
- №92 Одеса — Харків (+1:29 год);
- №86 Львів — Запоріжжя (+1:28 год);
- №149 Полтава — Чернівці (+1:27 год);
- №37 Ужгород — Одеса (+1:23);
- №11 Одеса — Львів (+1:18 год);
- №25 Рахів — Одеса (+1:14 год);
- №97 Київ — Ковель(+1:14 год);
- №7 Київ — Чернівці (+1:14 год);
- №77 Ковель — Одеса (+1:07 год);
- №42 Львів — Дніпро (+1:03 год);
- №81 Київ — Ужгород (+1:01 год);
- №105 Київ — Одеса (+1:01 год);
- №8 Чернівці — Київ (+1:01 год);
- №46 Лозова — Ужгород (+1 год);
- №710 Львів — Дарниця (+8 хв);
- №705 Київ — Перемишль (+18 хв);
- №774 Львів — Дарниця (+ 52 хв).
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