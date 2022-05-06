 
«  
  »

Укрзалізниця оприлюднила графік запізнення потягів на ранок 6 травня після російських обстрілів залізниць

Станом на 7:00 6 травня в Україні низка потягів курсує із запізненням

Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.

Станом на ранок 6 травня затримуються такі потяги:

  • №22 Трускавець — Харків (+4:20 год);
  • №60 Чоп — Київ (+3:15 год);
  • №3 Львів — Запоріжжя (+2:56);
  • №232 Львів — Дніпро (+2:53 год);
  • №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 год);
  • №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год);
  • №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 год);
  • №8 Одеса — Харків (+2:14 год);
  • №120 Львів — Запоріжжя (+1:39 год);
  • №92 Одеса  — Харків (+1:29 год);
  • №86 Львів — Запоріжжя (+1:28 год);
  • №149 Полтава — Чернівці (+1:27 год);
  • №37 Ужгород — Одеса (+1:23);
  • №11 Одеса — Львів (+1:18 год);
  • №25 Рахів — Одеса (+1:14 год);
  • №97 Київ — Ковель(+1:14 год);
  • №7 Київ — Чернівці (+1:14 год);
  • №77 Ковель — Одеса (+1:07 год);
  • №42 Львів — Дніпро (+1:03 год);
  • №81 Київ — Ужгород (+1:01 год);
  • №105 Київ — Одеса (+1:01 год);
  • №8 Чернівці — Київ (+1:01 год);
  • №46 Лозова — Ужгород (+1 год);
  • №710 Львів — Дарниця (+8 хв);
  • №705 Київ — Перемишль (+18 хв);
  • №774 Львів — Дарниця (+ 52 хв).
6 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  