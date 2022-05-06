Виконавець ролі Люка Скайвокера Марк Гемілл з жовтосинім світловим мечем підтримав президента України Естонія надіслала Україні військової допомоги на суму €230 млн » Українська Вікіпедія встановила новий рекорд — 15 місце в світі за популярністю За підсумками квітня, в українській Вікіпедії досягнуто 107 мільйонів переглядів сторінок. Це 15 місце серед усіх мовних версій Вікіпедії, яких налічується понад 300 Попереду розташувалися вікіпедії англійською (6 млн 999 тис. переглядів), російською (978 тис.), японською (958 тис.), іспанською (811 тис.), німецькою (811 тис.), французькою (638 тис.), китайською (535 тис.), італійською (460 тис.), португальською (241 тис.), польською (230 тис.), арабською (195 тис.), перською (185 тис.), турецькою (129 тис.), нідерландською (117 тис.) мовами. Із першої сотні найбільш відвідуваних у квітні статей української Вікіпедії три чверті пов’язані з широкомасштабним воєнним вторгненням Росії в Україну: Російське вторгнення в Україну (2022), 736 322 переглядів у квітні

Москва (ракетний крейсер), 385 440

Арестович Олексій Миколайович, 338 383

Рашизм, 329 536

Україна, 188 071

Ленд-ліз, 182 268

Медведчук Віктор Володимирович, 182 151

Нептун (крилата ракета), 169 800

Залужний Валерій Федорович, 155 291

Ой у лузі червона калина, 154 046

Бандера Степан Андрійович, 148 483

Жириновський Володимир Вольфович, 144 859

Придністровська Молдавська Республіка, 127 548

Точка (тактичний ракетний комплекс), 125 441

Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов», 124 889

Марченко Оксана Михайлівна, 122 887

Збройні сили України, 118 936

Привид Києва, 118 697

С-300, 112 943

Радіо «Свобода», 104 135

Путін Володимир Володимирович, 101 789

Тарабалка Степан Іванович, 96 582

Російсько-українська війна (з 2014), 95 067

Іскандер (ОТРК), 94 172

Нептун (береговий ракетний комплекс), 90 733

Перехід церковних громад до ПЦУ, 87 254

Бучанська різанина, 85 781

Стус Василь Семенович, 85 102

Поворознюк Олександр Григорович, 83 247

Київ, 81 134

Азовсталь, 79 707

Зеленський Володимир Олександрович, 79 669

Калібр (крилаті ракети), 79 035

Придністров’я, 77 927

36-та окрема бригада морської піхоти (Україна), 75 299

Друга світова війна, 75 177

Zuzana (самохідна артилерійська установка), 71 923

HIMARS, 70 365

БМ-21 «Град», 68 669

НАТО, 68 085

Кацап, 67 790

Маріуполь, 67 286

Борис Джонсон, 67 201

Гімн України, 66 927

Українська мова, 66 561

Зарин, 66 560

Війна на сході України, 65 989

Росія, 62 902

Великдень, 62 554

Список країн Європейського Союзу, 62 468

Київська Русь, 61 295

Шевченко Тарас Григорович, 60 286

Батальйонна тактична група, 59 168

Військові звання України, 58 466

155-мм гаубиця M777, 57 961

2С7 «Піон», 55 563

Англійська мова, 53 767

Стугна-П, 52 485

PzH 2000, 51 040

Перша світова війна, 50 629

Список країн НАТО, 50 429

Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (16 березня — 31 березня 2022), 49 611

Bayraktar TB2, 49 327

Кім Віталій Олександрович, 49 074

Повітряні сили Збройних сил України, 49 036

Буча, 48 821

Прокопенко Денис Геннадійович, 47 844

Гарпун (ракета), 47 838

Т-72, 47 212

Галицько-Волинське князівство, 46 479

Європейський Союз, 45 853

Прислівник, 45 427

Батальйон, 45 174

FGM-148 Javelin, 45 161

Кива Ілля Володимирович, 44 529

M113 (БТР), 43 919

Оснащення Сухопутних військ України, 43 604

Укрінформ, 43 557

Українська повстанська армія, 43 173

Ядерна зброя, 42 828

M270 MLRS, 42 769

Радянсько-фінська війна (1939—1940), 42 652

Збройні сили Російської Федерації, 42 394

ФАБ-3000, 42 331

Адмірал Ессен, 41 916

Бої за Маріуполь (2022), 41 673

Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну, 41 150

БМ-30 «Смерч», 41 148

Військово-облікова спеціальність, 41 135

Велика Британія, 40 796

Українська православна церква (Московський патріархат), 40 529

Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9, 40 108

Артем (холдингова компанія), 39 663

Сили територіальної оборони Збройних сил України, 38 975

Союз Радянських Соціалістичних Республік, 38 932

Гай Юлій Цезар, 38 550

Список країн за чисельністю збройних сил, 38 406

ТОС-1 «Буратіно», 38 112

Леся Українка, 38 016

МіГ-29, 37 538