Українська Вікіпедія встановила новий рекорд — 15 місце в світі за популярністю

За підсумками квітня, в українській Вікіпедії досягнуто 107 мільйонів переглядів сторінок. Це 15 місце серед усіх мовних версій Вікіпедії, яких налічується понад 300
Попереду розташувалися вікіпедії англійською (6 млн 999 тис. переглядів), російською (978 тис.), японською (958 тис.), іспанською (811 тис.), німецькою (811 тис.), французькою (638 тис.), китайською (535 тис.), італійською (460 тис.), португальською (241 тис.), польською (230 тис.), арабською (195 тис.), перською (185 тис.), турецькою (129 тис.), нідерландською (117 тис.) мовами.
Із першої сотні найбільш відвідуваних у квітні статей української Вікіпедії три чверті пов’язані з широкомасштабним воєнним вторгненням Росії в Україну:
Російське вторгнення в Україну (2022), 736 322 переглядів у квітні
Москва (ракетний крейсер), 385 440
Арестович Олексій Миколайович, 338 383
Рашизм, 329 536
Україна, 188 071
Ленд-ліз, 182 268
Медведчук Віктор Володимирович, 182 151
Нептун (крилата ракета), 169 800
Залужний Валерій Федорович, 155 291
Ой у лузі червона калина, 154 046
Бандера Степан Андрійович, 148 483
Жириновський Володимир Вольфович, 144 859
Придністровська Молдавська Республіка, 127 548
Точка (тактичний ракетний комплекс), 125 441
Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов», 124 889
Марченко Оксана Михайлівна, 122 887
Збройні сили України, 118 936
Привид Києва, 118 697
С-300, 112 943
Радіо «Свобода», 104 135
Путін Володимир Володимирович, 101 789
Тарабалка Степан Іванович, 96 582
Російсько-українська війна (з 2014), 95 067
Іскандер (ОТРК), 94 172
Нептун (береговий ракетний комплекс), 90 733
Перехід церковних громад до ПЦУ, 87 254
Бучанська різанина, 85 781
Стус Василь Семенович, 85 102
Поворознюк Олександр Григорович, 83 247
Київ, 81 134
Азовсталь, 79 707
Зеленський Володимир Олександрович, 79 669
Калібр (крилаті ракети), 79 035
Придністров’я, 77 927
36-та окрема бригада морської піхоти (Україна), 75 299
Друга світова війна, 75 177
Zuzana (самохідна артилерійська установка), 71 923
HIMARS, 70 365
БМ-21 «Град», 68 669
НАТО, 68 085
Кацап, 67 790
Маріуполь, 67 286
Борис Джонсон, 67 201
Гімн України, 66 927
Українська мова, 66 561
Зарин, 66 560
Війна на сході України, 65 989
Росія, 62 902
Великдень, 62 554
Список країн Європейського Союзу, 62 468
Київська Русь, 61 295
Шевченко Тарас Григорович, 60 286
Батальйонна тактична група, 59 168
Військові звання України, 58 466
155-мм гаубиця M777, 57 961
2С7 «Піон», 55 563
Англійська мова, 53 767
Стугна-П, 52 485
PzH 2000, 51 040
Перша світова війна, 50 629
Список країн НАТО, 50 429
Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (16 березня — 31 березня 2022), 49 611
Bayraktar TB2, 49 327
Кім Віталій Олександрович, 49 074
Повітряні сили Збройних сил України, 49 036
Буча, 48 821
Прокопенко Денис Геннадійович, 47 844
Гарпун (ракета), 47 838
Т-72, 47 212
Галицько-Волинське князівство, 46 479
Європейський Союз, 45 853
Прислівник, 45 427
Батальйон, 45 174
FGM-148 Javelin, 45 161
Кива Ілля Володимирович, 44 529
M113 (БТР), 43 919
Оснащення Сухопутних військ України, 43 604
Укрінформ, 43 557
Українська повстанська армія, 43 173
Ядерна зброя, 42 828
M270 MLRS, 42 769
Радянсько-фінська війна (1939—1940), 42 652
Збройні сили Російської Федерації, 42 394
ФАБ-3000, 42 331
Адмірал Ессен, 41 916
Бої за Маріуполь (2022), 41 673
Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну, 41 150
БМ-30 «Смерч», 41 148
Військово-облікова спеціальність, 41 135
Велика Британія, 40 796
Українська православна церква (Московський патріархат), 40 529
Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку № 9, 40 108
Артем (холдингова компанія), 39 663
Сили територіальної оборони Збройних сил України, 38 975
Союз Радянських Соціалістичних Республік, 38 932
Гай Юлій Цезар, 38 550
Список країн за чисельністю збройних сил, 38 406
ТОС-1 «Буратіно», 38 112
Леся Українка, 38 016
МіГ-29, 37 538
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