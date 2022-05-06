Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Україна та Польща домовилися про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Про це повідомили на сторінці Мінінфраструктури України в Telegram.

«Ракетні удари росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми», – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нові правила уже набрали чинності і цими перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.