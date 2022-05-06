Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Україна та Польща домовилися про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.
Про це повідомили на сторінці Мінінфраструктури України в Telegram.
«Ракетні удари росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми», – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Нові правила уже набрали чинності і цими перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.
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