 
«  
  »

Україна і Польща домовились про бездозвільний проїзд вантажівок з паливом

Україна та Польща домовилися про скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива.

Про це повідомили на сторінці Мінінфраструктури України в Telegram.

«Ракетні удари росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми», – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нові правила уже набрали чинності і цими перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.

6 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  