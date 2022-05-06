США: Через 77 років після Дня перемоги в Європі, Україна захищає цінності демократії та справедливості

Перед Днем перемоги в Європі, що святкується 8 травня, в Держдепі США наголосили на тому, що і тепер Україна захищає цінності справедливості та демократії.

«8 травня 1945 року — День перемоги в Європі був днем, коли справедливість подолала нацистське гноблення в Європі. В 2022 році, через 77 років, ми знову повинні захищати справедливість та демократію перед лицем агресії. Народ України захищає демократичні цінності і ми підтримуємо Україну», — йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, розміщеній в соцмережах у п’ятницю.

«День перемоги в Європі набув нового значення в Україні, коли Україна стала незалежною в 1991 році, — заявив речник Держдепу Нед Прайс. — Народ України може нарешті повністю перейняти цінності справедливості та демократії. Саме ці цінності вони захищають і борються за них в 2022 році».

Незважаючи на спроби Путіна поширити тоталітарний контроль, Україна обрала інший шлях проведення вільних виборів, підтримки незалежної журналістики та верховенства права, подолання корупції, заявили в Держдепі. В заяві наголошується — цінності, які перемогли 77 років тому, знову треба захищати.