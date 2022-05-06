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Росія обстріляла авто для евакуації з Азовсталі, один військовий загинув, є поранені, — «Азов»

Російські війська з протитанкового ракетного комплексу підбили авто для евакуації з заводу «Азовсталь» в Маріуполі під час режиму припинення вогню

Про це повідомляє полк «Азов» у Telegram.

«Під час режиму припинення вогню, на території заводу «Азовсталь» росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу», — йдеться у повідомленні.

У полку зазначили, що в результаті обстрілу 1 боєць загинув та 6 поранені.

«Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення», — заявили в Азові.

6 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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