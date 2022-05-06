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Російські війська намагаються оточити Попасну на Луганщині

Російська армія намагається оточити місто Попасна Луганської області та взяти його в кільце

Про це заявив міський голова Микола Ханатов у коментарі 24 каналу.

За його словами, ситуація щодня погіршується.

«Окупанти намагаються взяти Попасну у кільце. Це дійсно так. Ми бачимо, які вони зараз займають вулиці та які населені пункти уже зайняли», — повідомив Ханатов.

Він не впевнений у тому, що росіяни зможуть оточити місто.

Мер зазначив, що Сили оборони у дуже складній ситуації, але вони продовжують давати відсіч окупантам. Війська також підтримують місцеве населення усіма можливими способами.

Ханатов зазначив, що вибратися з міста можна лише пішки у напрямку Донецької області. З 20-тисячного населення міста залишилось лише приблизно 1 500 людей.

6 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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