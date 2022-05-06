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Ракетой «Нептун» подбит ракетный фрегат «Адмирал Макаров»

У острова Змеиный ракетой «Нептун» подбит ракетный фрегат «Адмирал Макаров», передает «Думская.» По предварительным данным российские оккупанты пытаются провести спасательную операцию, наблюдтели сообщают, что корабль относит к берегам Румынии.

«Адмирал Макаров» ввели в строй в 2017 году. Он оснащен современными средствами ПВО и вооружен крылатыми ракетами «Калибр». Был.

По предварительной информации, фрегат не смог увернуться от украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Корабль сильно поврежден, но остаётся на плаву., пишет «Думская».

6 мая, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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