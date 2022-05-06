Потопити крейсер «Москва» українським військовим допомогли американські розвіддані

Про це пише The New York Times.

Двоє високопоставлених військових джерел NYT зазначили, що Україна самостійно виявила «Москву», а США лише підтвердили правильність українських розвідданих. Натомість кілька інших посадовців заявили виданню, що американські розвіддані мали вирішальне значення для затоплення корабля Україною.

Чиновники відмовилися уточнити, яку саме інформацію передали українським військовим, але один з посадовців сказав, що ці дані виходять за рамки простого повідомлення про місце перебування судна в Чорному морі, за 65 морських миль на південь від Одеси.

Адміністрація Байдена відмовилася публічно підтвердити, що американська розвідка надала інформацію, яка дозволила Україні вразити «Москву».