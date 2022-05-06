Посівної не буде: в одній із громад Харківщини росіяни знищили всі фермерські господарства

На Харківщині окупаційні війська Російської Федерації, яка два місяці тому розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, внаслідок обстрілів і мародерства знищені всі фермерські господарства у Дергачівській громаді.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко.

“На жаль, я змушений констатувати, що посівної кампанії цього року не буде, бо фермерські господарства або знищені, або пограбовані окупантами, а посівні площі засіяні мінами та снарядами”, – резюмував Задоренко.За його словами, загарбники продовжують активно обстрілювати місто Дергачі, селища і села громади. Особливо значні руйнування від обстрілів, окрім міста, є у Прудянці, Слатиному, Руській Лозовій та деяких інших селах, де знищено багато приватних будинків, магазинів, підприємств.

Голова Дергачівської громади розповів, що наразі відновити газопостачання, оскільки пошкоджена ділянка газогону знаходиться на території, де зараз тривають бойові дії.

Задоренко розповів, що під окупацією досі перебувають Токарівський, Проходівський, Козачолопанський старостинські округи, Цупівка Прудянського округу, селище Питомник та село Нове Русько-Лозівського округу.

“Зелені коридори звідти організувати неможливо, бо з російської сторони ніхто не збирається обговорювати це питання”, – зауважив голова Дергачівської громади.