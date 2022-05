Индия решила не осуждать Россию за вторжение в Украину Посівної не буде: в одній із громад Харківщини росіяни знищили всі фермерські господарства » Пентагон заявил, что не помогал Украине уничтожать российских генералов, ВСУ прекрасно справляются и сами О том, что США передавали разведданные о местонахождении высокопоставленных российских военных, ранее сообщила New York Times Министерство обороны США заявило, что оно не предоставляло разведданные о местонахождении российских генералов в зоне боевых действий, чтобы украинские военные могли их уничтожить. Реагируя на резонансную публикацию New York Times о поддержке украинских военных Соединенными Штатами, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США передают силам Киева данные военной разведки, чтобы «помочь украинцам защищать свою страну». «Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений украинских военных о целеуказании», – сказал Кирби. New York Times написала в среду, что разведданные, предоставленные США, помогли украинским военным убить нескольких российских генералов с начала вторжения Москвы. Ссылаясь на неназванных высокопоставленных американских чиновников, газета сообщила, что украинские силы уничтожили около десятка российских генералов, и местонахождение многих из них было установлено с помощью американской разведки. Украина особенно успешно атаковала российские командные пункты и, по некоторым сообщениям, была близка к тому, чтобы нанести удар по месту вблизи линии фронта на Донбассе, где, предположительно, находился начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов. По неподтвержденным данным, украинские военные обстреляли это место через несколько часов после отъезда Герасимова. New York Times написала, что США передавали информацию о мобильных штабах российских военных, которые часто меняют свое местоположение. В статье говорилось, что украинские военные использовали эту информацию в сочетании с уже имеющимся у них данными для атак на высокопоставленных российских офицеров. Кирби заявил, что Украина самостоятельно принимает решения о нанесении ударов по российским военным лидерам. «Украина сочетает информацию, которую предоставляем мы и другие партнеры, с разведданными, которые они сами собирают на поле боя, – сказал он. – После этого они принимают самостоятельные решения и предпринимают самостоятельные действия». Совет национальной безопасности Белого дома назвал публикацию в газете безответственной. «США предоставляют разведданные с поля боя, чтобы помочь украинцам защитить свою страну, – заявил Адриен Уотсон. – Мы не предоставляем разведданные с намерением убить российских генералов. Вашингтон предоставляет Киеву информацию, полученную со спутников, электронных средств наблюдения и других источников. Как сообщила телекомпания CNN, предоставленная США информация для Украины позволила Киеву нанести удар по российскому крейсеру «Москва». Ссылаясь на собственные источники телекомпания сообщила, что украинские военнослужащие получили от Вашингтона разведданные о дислокации крейсера. О том, знали ли в Вашингтоне о планах Киева нанести удар по российскому кораблю, неизвестно. При этом отмечается, что США не принимали участия в принятии соответствующего решения.