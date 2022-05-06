ООН: в Украине погибло более 3200 человек, из них 230 детей

ООН опубликовало отчет, в котором приводятся обновленные данные о погибших и раненных в ходе войны в Украине.

По данным организации, с начала российского вторжения в Украину погибло по меньшей мере 3280 мирных жителей, ранен 3451 человек.

231 человек из них — это дети (в возрасте до 18 лет), при этом 73 погибших ребенка найдены в таком состоянии, что их пол невозможно установить.

«Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — говорится в отчете.

В отчете ООН также приводит данные о погибших на территории так называемых «ДНР и ЛНР». Там погибло 105 человек, ранено 417.

Специалисты ООН отмечают, что реальные цифры погибших значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время, как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.