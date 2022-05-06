«Немає жодних ознак того, що війна Росії проти України вщухає», — США в ООН

5 травня Рада Безпеки ООН знову зібралася на брифінг, присвячений ситуації в Україні. Ініціювали засідання Сполучені Штати Америки, які у травні розпочали своє головування у Радбезі. Мета заходу — надання всебічної інформації про політичні та гуманітарні аспекти війни в Україні.

Окрім членів Ради у засіданні взяв участь і Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш, який минулого тижня відвідав Росію та Україну. Під час свого виступу, генсек зазначив, що в і Москві, і у Києві він повторив те, що говорив в Нью-Йорку. «Вторгнення Росії в Україну — порушення її територіальної цілісності та Статуту Організації Об’єднаних Націй. Це має закінчитися заради народу України, Росії та цілого світу», — зазначив він.

Генсек згадав про Маріуполь та про зусилля з організації евакуації цивільного населення з Азовсталі. За його словами, ООН у співпраці з Міжнародним комітетом Червоного хреста, а також урядами Росії та України, вдалося організувати два коридори та вивести 421 українця з Азовсталі та інших околиць Маріуполя. «Зараз триває третя операція, але наша стратегія полягає у тому, щоб не поширювати деталі, аби не підірвати успішність її проведення. Добре знати, що навіть у такі часи підвищеної комунікації, тиха дипломатія все ще можлива, і іноді – це єдиний шлях досягнути результату», — додав він.

У засіданні також взяла участь і Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Башеле. За словами Башеле, її управління має представників в Ужгороді, Києві, Львові, Дніпрі, Одесі а також Донецьку. Фахівці продовжують перевіряти звинувачення щодо порушення міжнародного права в контексті повномасштабного російського вторгнення.

«Повідомлення про напади з жертвами, такі як обстріл пологового будинку та драматичного театру в Маріуполі, вокзалу у Краматорську, спальних районів Одеси – стали траплятися приголомшливо часто», — заявила вона. Комісарка також процитувала повідомлення в Телеграм-каналі, створеному мешканцями Маріуполя: «він був вбитий на очах дружини та дітей», «її тіло досі знаходиться під уламками будинку, ми навіть не змогли її поховати», «мій дядько помер, стікаючи кров’ю, я знаю лише те, що його поховали у братській могилі».

За її словами, наразі управління зафіксувало 6731 жертву серед цивільного населення, «проте цифри набагато вищі». За даними управління, більшість поранень цивільні отримують від важкої артилерії, ракет, а також ударів авіацій по житловим районам.

Управління також фіксує і порушення інших прав людини. У передмістях Києва, починаючи з кінця лютого російські війська близько п’яти тижнів виловлювали цивільних чоловіків, яких вважали підозрілими. «Чоловіків затримували, били, страчували без судового розгляду, а в деяких випадках без відома їхніх сімей вивозили до Білорусі та Росії та тримали в слідчих ізоляторах. Моя команда зустрілася з родинами, які розшукують своїх родичів», — додала вона.

В інших районах довкола Харкова, Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона управління комісарки документує випадки затримання та примусового переміщення представників місцевої влади та громадянського суспільства, відставних поліцейських та військових, а також журналістів. На 4 травня було зафіксовано 180 таких випадків, і вже п’ять жертв знайдені мертвими. Башеле також додала, що перелік грубих порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права зростає з кожним днем. «Один день припинення вогню збереже життя щонайменше 50 цивільних дітей, жінок і чоловіків. Одним днем тиші можна запобігти поранення 30-70 мирних жителів. Одноденне припинення вогню дозволить кільком тисячам мирних жителів безпечно покинути райони, де вони зараз перебувають у пастці бойових дій. Найголовніше, припинення вогню покаже, що жах в Україні можна зупинити», — заявила вона.

Під час засідання оновленні дані надав і заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс. За його словами, більше 13 млн українців були змушені покинути свої домівки через війну. 7,7 млн – це внутрішньо переміщені особи. «Зростає кількість заяв про сексуальне насильство над жінками, дівчатами, чоловіками та хлопцями. Дороги напхані вибухонебезпечними предметами, що наражає на небезпеку мирних жителів і заважає гуманітарним колонам дістатися до них», — заявив він. До кінця травня, ООН планує охопити 1,3 млн українців своєю програмою роздачі готівки.

Посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, у свою чергу заначила: немає жодних ознак того, що війна Росії проти України вщухає. «Російські сили, можливо, відмовилися від спроби захопити Київ, але Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Києву та тероризувати громадян по всій Україні», — додала вона.

За її словами, вже 10 тижнів Росія продовжує вести війну проти меншого сусіда. «Ми бачили, як Росія тероризує цивільне населенням і атакує багатоквартирні будинки, школи, торгівельні центри, ринки, кафе, лікарні, дитячі будинки, пологові відділення. Цей список можна продовжувати», — заявила вона.

Томас-Грінфілд знову звинуватила Росію у брехні: «Три місяці тому представники Росії заявили цій Раді, що не мають наміру вторгнутися в Україну. Тепер Росія стверджує, що напади не були реальними. Росія навіть стверджувала, що Україна атакує сама себе. Що вона обстрілювала власні будівлі, нападала на власний народ. Ця брехня суперечить будь-якій логіці, доказам і здоровому глузду», — переконана вона. За її словами, члени Радбезу мають чітко закликати Росію припинити агресію проти України.

Також вона нагадала, що США, в рамках конференції донорів, яка відбулася у Варшаві 5 травня, оголосили, що виділять Україні додатково $ 387 млн гуманітарної допомоги. «Таким чином, загальна сума, яку ми виділили до цього часу становить понад $ 688 млн. Ці гроші допоможуть нашим відважним партнерам швидко розповсюдити продукти харчування, чисту питну воду, санітарно-гігієнічні набори, критично важливі медикаменти та навіть готівку тим, хто цього потребує найбільше в Україні», — додала вона.