НАТО проведе зустріч начальників штабів за участі України

Північноатлантичний Альянс проведе зустріч начальників генеральних штабів країн-членів НАТО 19 травня.

Про це повідомляють в пресслужбі Альянсу.

В ході однієї з сесій обговорюватимуть і війну Росії проти України. До цієї частини зустрічі також приєднаються представники України, Швеції та Фінляндії.

Головна мета зустрічі – обговорення питання “стратегічного значення для Альянсу”.

Генсек НАТО ЄСН Столтенберг (в центрі) на зустрічі в Брюселі з міністрами оборони Фінляндії та Швеції Антті Кайкконеном та Петером Хультквістом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також долучиться до розмови, щоб обговорити геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в червні.

Нагадаємо, на саміті в Мадриді очікують, що Швеція та Фінляндія подадуть заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Обидві країни підтвердили такий намір, але остаточного рішення не оприлюднили.

Країни можуть відмовитися від свого нейтрального статусу, аби протистояти Росії разом з іншими членами НАТО.

Також відомо, що країни Балтії та Польща будуть вимагати зміни стратегічної концепції НАТО, аби вона відображала загрози з боку Росії на східних кордонах Альянсу. Та будуть добиватися ухвалення рішення про укріплення східних флангів НАТО.