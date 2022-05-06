На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла до лікарні поранених цивільних

Про це у фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«15-річна дівчина їхала 30 кілометрів з пораненими ногами від Попасної до Бахмута. Дівчина довезла до лікарні трьох поранених чоловіків та жінку і цим врятувала їм життя», — наголосив він.

Дорога до Бахмута була замінована. Росіяни відкрили вогонь по автівці й прострелили дівчинці ноги. Однак вона продовживала кермувати та врятувала людей. Зараз дівчинка у Львівській лікарні. На поранену чекає ампутація частини пальця та фізична реабілітація.