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На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла до лікарні поранених цивільних

На Луганщині дівчинка з пораненими ногами під обстрілами евакуювала з Попасної до Бахмута трьох постраждалих цивільних

Про це у фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«15-річна дівчина їхала 30 кілометрів з пораненими ногами від Попасної до Бахмута. Дівчина довезла до лікарні трьох поранених чоловіків та жінку і цим врятувала їм життя», — наголосив він.

Дорога до Бахмута була замінована. Росіяни відкрили вогонь по автівці й прострелили дівчинці ноги. Однак вона продовживала кермувати та врятувала людей. Зараз дівчинка у Львівській лікарні. На поранену чекає ампутація частини пальця та фізична реабілітація.

6 мая, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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