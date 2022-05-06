Между Польшей и Украиной фактически не будет границы, — Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления перед польским народом заявил, что Украина и Польша могут создать единую силу, которая будет способна отражать любую опасность. Руководитель соседнего государства отметил, что в будущем между нашими странами фактически не будет границы.

«На десятилетия, а может быть, дай Бог, на столетия братское для Польши государство, и как, надеюсь, пророчески сказал Владимир Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — заявил Анджей Дуда.

Ранее Польша передала Украине новейшие модели танков Т-72M1R. Армия получила танки, которые по своим возможностям аналогичны современным Т-72АМТ украинской модификации. Об этой сделке ранее говорили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Офиса Президента Украины.