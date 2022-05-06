Италия передаст Украине дальнебойное оружие

Италия передаст Украине дальнебойное оружие, которое позволит вести контрбатарейную борьбу.

Министр обороны Италии Лоренцо Герини заявил, что Италия продолжит поддерживать Украину в отражении полномасштабной российской агрессии, в том числе и с помощью поставок оружия украинским военным.

Соответствующее заявление он сделал на совместном заседании комитетов по обороне парламента, сообщает агентство ANSA.

«На основании того, что указано в законе, и в связи с развитием событий на местах, Италия будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, в том числе с помощью оружия, способного нейтрализовать позиции, с которых России неизбирательною обстреливает города и гражданское население», — сказал Герини.

Глава оборонного ведомства Италии подчеркнул, что было принято засекретить тип передаваемых украинским военным систем вооружений, чтобы эта деятельность не воспринималась провокационно со стороны России.