Индия решила не осуждать Россию за вторжение в Украину

Индия решила не осуждать Россию за вторжение в Украину, но потребовала прекратить войну.

Индия и Франция призвали к «немедленному прекращению боевых действий» в Украине.

При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди вновь не стал осуждать вторжение России в соседнюю страну.

Индия, которая импортирует значительную часть военной техники из России, уже давно пытается пройти по дипломатическому канату между Западом и Москвой, в частности, отказываясь осудить последнюю или проголосовать против нее в ООН в связи с действиями России в Украине.

«Франция и Индия выразили глубокую озабоченность в связи с гуманитарным кризисом и продолжающимся конфликтом в Украине», – говорится в совместном заявлении Моди и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам их встречи в Париже.

«Обе страны безоговорочно осудили факт убийств гражданских лиц в Украине и призвали к немедленному прекращению боевых действий, чтобы обе стороны могли объединиться для продвижения диалога и дипломатии и немедленно положить конец страданиям людей», – отмечается в заявлении.

Однако только Франция осудила «незаконную и неоправданную агрессию российских сил против Украины».