На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла до лікарні поранених цивільних Германия передаст Украине семь самоходных артиллерийских установок PzH 2000 » Бывший президент США Джордж Буш младший назвал Владимира Зеленского «Уинстоном Черчиллем нашего времени» Бывший президент США Джордж Буш младший назвал Владимира Зеленского «Уинстоном Черчиллем нашего времени». «Я имел честь поговорить сегодня утром несколько минут с президентом Зеленским — Уинстоном Черчиллем нашего времени. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример, приверженность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не поколеблются в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма. Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, которые отстаивают свою свободу», — написал Буш в инстаграме.