Бывший президент США Джордж Буш младший назвал Владимира Зеленского «Уинстоном Черчиллем нашего времени». «Я имел честь поговорить сегодня утром несколько минут с президентом Зеленским — Уинстоном Черчиллем нашего времени. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример, приверженность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не поколеблются в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма. Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, которые отстаивают свою свободу», — написал Буш в инстаграме.
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