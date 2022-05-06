Бабушка с флагом СССР, ставшая «символом» русских окупантов, прокляла РФ

Пожилая жительница Харьковской области, вышедшая к украинским военным с красным флагом, образ которой активно использует официальная пропаганда РФ, как утверждается, обвиняет российских военных в разрушении ее дома. Видео с ее участием опубликовал в среду украинский Центр стратегических коммуникаций.

На видео женщину называют «Анна Ивановна Иванова». Сообщается, что она вместе с мужем находится сейчас на подконтрольной Украине территории, в одной из больниц Харькова. Ее дом в одном из сел, как утверждается, пострадал от минометного обстрела.

По словам Анны Ивановны, она вышла с красным флагом к военным, думая, что это россияне, чтобы убедить их «не громить село». Сейчас она говорит, что сожалеет о своем поступке, поскольку многие люди в Украине стали обвинять ее в предательстве.

Украинские военные на видео призывают не обижать пожилую женщину. Анна Ивановна на видео говорит, что не рада тому, что стала «знаменитой»: «Лучше бы войны не было. Паршиво, что Россия пошла на нас войной».