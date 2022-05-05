Українська армія відновила контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївщини та Херсонщини, — Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у «Фейсбуці».

«Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей», – йдеться у повідомленні.

Загалом на Південнобузькому напрямку ворог не вів активних бойових дій, однак завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ та інфраструктурі регіону.

Росія продовжує наступ на Сході, прагнучи становити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим українським Кримом.

У той же час ворог провокує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова.

На окремих напрямках загарбники перегруповують війська та поповнюють запаси, щоб покращити своє тактичне становище.

Минулої доби продовжилися обстріли Харкова, ворог здіснював розвідку позицій ЗСУ. Продовжувалися артилерійські та мінометні обстріли північніше міста Ізюм.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

«На Донецькому і Таврійському напрямках тривають ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів з метою сковування дій наших військ», – зазначив Генштаб.

Противник безуспішно намагається вести наступальні дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках.

На Авдіївському та Курахівському напрямках ворог продовжує обстріли позицій захисників України.

«У районі міста Маріуполь основні зусилля російські окупанти зосереджують на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі”. За підтримки авіації, противник поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу», – пише Генштаб.

При цьому українські розвідники продовжують фіксувати відмову російських військових від участі у бойових діях в Україні – не хочуть бути гарматним м’ясом.

«За наявною інформацією, частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України. Зазначені військовослужбовці перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на переміщення до російської федерації», – вказав Генштаб.

Українські ЗСУ відзначають також низький морально-психологічний стан, а також суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту у підрозділів бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, які перебувають у Сватівського району Луганської області та укомплектовані місцевими жителями з найближчих населених пунктів. Вони не готові до виконання завдань.

За добу 4 травня підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уразили 9 повітряних цілей: 4 БпЛА (2 з них зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ) та 3 крилаті ракети противника. Також уражено 2 літака. Попередньо — винищувачі Су-30. Інформація уточнюється.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 11 атак ворога, знищено 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки ворога.