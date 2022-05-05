Евакуація зі Старого Салтова поки неможлива, ворог не припиняє обстріли Міноборони: на тлі наближення 9 травня очікуємо від окупантів провокацій або активізації обстрілів » Угорщина назвала умову, за якої підтримає ембарго ЄС на російську нафту Угорщина підтримає ембарго Євросоюзу на російську нафту, якщо їй дозволять надалі отримувати сировину з РФ трубопроводом Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини у facebook. «У нинішній формі ми підтримати пакет не можемо. Угорщина тільки тоді могла б погодитися на ці санкційні заходи, якби для постачання нафти, що надходить трубопроводами, зробили б виняток з обмежень. У цьому випадку енергобезпека Угорщини була б збережена», — сказав Сійярто. 2 травня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль пояснила, що шантаж Угорщини правом вето стосовно ембарго на російську нафту спрямований на Євросоюз, а не Україну.