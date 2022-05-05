У Польщі спорудили вже понад 50 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю

У Польщі спорудили вже понад 50 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю. Зафіксували також перші спроби пошкодити його.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє RMF24.

В одному випадку металевий паркан розрізали, утворивши щілину шириною близько 30 см, також знайшли спробу підкопу. Вважається, що це могли зробити або білоруські прикордонники, або мігранти.

У прикордонній службі кажуть, що у майбутньому швидко помічати такі випадки стане простіше, адже на додачу до фізичного бар’єру будуть встановлювати камери та датчики руху.

Нагадаємо, Польща вирішила будувати паркан на кордоні з Білоруссю після подій літа-осені 2021 року, коли Александр Лукашенко штучно спровокував міграційну кризу на кордонах Польщі і Литви, запропонувавши Білорусь для транзиту до кордонів ЄС людей з Близького Сходу й Африки.