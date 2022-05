Окупанти вночі обстріляли ракетами житлові райони Краматорська, 6 поранених ЕС: обсуждение эмбарго на импорт российской нефти будет продолжено » Розвіддані США допомогли українським військовим ліквідовувати російських генералів, — The New York Times Сполучені Штати надали Україні розвідувальні дані, які допомогли військовим ліквідувати багатьох російських генералів у російсько-українській війні Про це пише The New York Times із посиланням на високопосадовців США. За інформацією видання, Вашингтон надав Україні подробиці щодо очікуваного переміщення російських військ, місця розташування та інші деталі щодо російського мобільного військового штабу. Україна поєднала ці дані з інформацією власної розвідки для проведення артилерійських ударів та інших атак, унаслідок яких загинули російські офіцери. Обмін розвідувальними даними є частиною допомоги США, а підтримка українців з боку американської розвідки мала вирішальний вплив на полі бою, підтвердивши цілі, визначені українськими військовими, та скерувавши їх на нові цілі, – зазначають у The New York Times, додаючи, що надання розвідданих США Україні є безпрецедентним. Чиновники, з якими спілкувалися журналісти видання, на умовах анонімності повідомили деталі секретної розвідувальної інформації, яку передають Україні. За їхніми словами, Адміністрація Байдена намагалася зберегти в таємниці більшу частину розвідданих, побоюючись, що це буде розцінено як ескалація і спровокує Путіна на активніші бойові дії. Американські посадовці не розповіли, як саме вони отримали інформацію, але зауважили, що протягом всієї війни розвідувальні служби США використовували різноманітні джерела, включаючи секретні та комерційні супутники, щоб відстежувати переміщення російських військ. Українські офіційні особи заявляли, що вони вбили близько 12 генералів на передовій. Американські посадовці відмовилися уточнити, скільки саме генералів було вбито за допомогою американської розвідки.