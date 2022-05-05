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Росія спробує відтягнути частину української армії з Донбасу, використавши військові навчання в Білорусі, – британська розвідка

білоруські військові

Про це повідомили аналітики британської розвідки у Твітер.

Білорусь перекидає сухопутні війська з гарнізону в поля – на навчання. Росія, швидше за все, буде всіляко роздувати загрозу цих навчань для Украни, щоб відтягнути українські сили на Північ замість того, щоб вони брали участь у битві за Донбас.

При цьому розвідники уточнюють, що йдеться про планові білоруські навчання: як правило, кільмінація циклу зимової підготовки Білорусі припадає на травень. При чому на разі відхилень від звичайних навчань, які могли б становити загрозу для України, не очікується.

5 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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