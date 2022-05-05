«Відправна точка плану Маршалла для України»: президент Євроради розповів про пріоритети конференції донорів

На переконання президента Європейської ради Шарля Мішеля, ця конференція має стати відправною точкою «плану Маршалла» для України. Про це він зазначив в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«На мою думку, ця конференція має бути відправною точкою для європейського плану Маршалла для України. Це саме те, що ми маємо зробити, ми маємо надіслати дуже сильний сигнал щодо того, що підтримуватимемо Україну настільки, наскільки це можливо», – зазначив Мішель.

Він наголосив, що війна проти України є людською трагедією, а далекоглядні лідери сьогодні мають підтримати Україну не лише промовами, а й коштами та відповідними рішеннями.

За словами Шарля Мішеля, для цієї конференції «у співпраці з українськими друзями» він позначив три пріоритети та три цілі.

Перша – гуманітарна підтримка України, надання необхідної гуманітарної допомоги людям, які страждають через звірства росіян.

Друга мета – ліквідність, тобто бюджетна підтримка, гранти та кредити, щоб максимально підтримати Україну на економічному рівні.

«Саме тому ми вважаємо, що цей трастовий фонд може бути корисним і для того, щоб дати сильний сигнал впевненості, довіри та дати можливість уряду, владі керувати країною у короткостроковій та середньостроковій перспективі», – аргументує Мішель.

Третім пріоритетом він назвав відновлення України, наголосивши, що починати працювати в цьому напрямку потрібно негайно, не чекаючи на завершення війни.

«Це три цілі: ми хочемо мобілізувати гроші, ми хочемо переконати всіх друзів України у всьому світі продемонструвати свою солідарність, і нам потрібен сильний інструмент, яким є трастовий фонд, щоб максимально полегшити можливість для друзів України мобілізувати гроші, мобілізувати кошти для України», – підсумував Шарль Мішель.