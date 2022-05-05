Окупанти вночі обстріляли ракетами житлові райони Краматорська, 6 поранених

Російські ракети вночі поцілили в житлові райони Краматорська, за попередніми даними поранено шестеро людей
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у «Фейсбук».
«Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житловим районам та центральній частині міста», – написав Гончаренко.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранено шестеро людей, інформація щодо жертв уточнюється.
«Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень 3 п’ятиповерхівки, школа, садок», – додав він.
Leave a Reply