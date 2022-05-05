Окупанти вночі обстріляли ракетами житлові райони Краматорська, 6 поранених

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у «Фейсбук».

«Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житловим районам та центральній частині міста», – написав Гончаренко.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранено шестеро людей, інформація щодо жертв уточнюється.

«Щонайменше, зазнали серйозних пошкоджень 3 п’ятиповерхівки, школа, садок», – додав він.