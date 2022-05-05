Міноборони: на тлі наближення 9 травня очікуємо від окупантів провокацій або активізації обстрілів

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна«.

«Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів з боку російської армії», — сказав речник Міністерства оборони України.

За словами Мотузяника, РФ прагне досягти певних результатів до 9 травня.

«РФ, якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогодні — вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою», — сказав речник.

У Міноборони також висловились стосовно можливого проведення РФ параду в Маріуполі на 9 травня.

«РФ любить проводити паради. Ви пам’ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи, парад полонених або ще щось придумають. Більш детально стосовно того, що вони зараз планують зробити у Маріуполі, я не знаю», — сказав Олександр Мотузяник.