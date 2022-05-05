Командир полка «Азов»: российские военные прорвались на территорию «Азовстали» У Польщі спорудили вже понад 50 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю » Майже 40 мінометних прильотів: окупанти обстріляли Сумщину Увечері 4 травня росіяни 40 разів обстріляли з мінометів Глухівську й Есманську громади Сумщини

Про це в телеграмі написав очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. «Близько 20-ї години (4 травня, — ред.) росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади», — зазначив він. У Глухівській громаді зафіксували близько 20 прильотів у районі села Сопич. Приблизно 18 мінометних прильотів з боку РФ було в Есманській громаді, на околицях Бачівська та Товстодубового. Постраждалих і руйнувань унаслідок обстрілів немає.