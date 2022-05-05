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Італія передала Україні 45 пожежних машин

Понад сорок італійських пожежних машин прибуло до Словаччини, звідки їх доставлять в Україну

Про це повідомили у Європейській комісії.

«Італія передала Україні 45 пожежних машин. Це важливе обладнання щойно прибуло до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки воно буде доставлено в Україну», — йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, італійська гуманітарна організація CESVI планує допомогти відбудувати Бучу. CESVI — одна з найбільших гуманітарних організацій Італії. Вона була заснована в 1985 році і має близько 30 офісів у всьому світі.
5 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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