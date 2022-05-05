Понад сорок італійських пожежних машин прибуло до Словаччини, звідки їх доставлять в Україну
Про це повідомили у Європейській комісії.
«Італія передала Україні 45 пожежних машин. Це важливе обладнання щойно прибуло до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки воно буде доставлено в Україну», — йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, італійська гуманітарна організація CESVI планує допомогти відбудувати Бучу. CESVI — одна з найбільших гуманітарних організацій Італії. Вона була заснована в 1985 році і має близько 30 офісів у всьому світі.
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