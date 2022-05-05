ЕС: обсуждение эмбарго на импорт российской нефти будет продолжено

Представители стран Евросоюза не пришли в среду к соглашению по поводу предлагаемого эмбарго на российскую нефть, но ожидается, что они приблизятся к соглашению на встрече в четверг, сообщил агентству Reuters чиновник ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Ранее в среду Еврокомиссия предложила ввести эмбарго на российскую нефть, которое вступит в силу через шесть месяцев для экспорта сырой нефти и через восемь месяцев – для дизельного топлива и других нефтепродуктов. Согласно предложению, Венгрии и Словакии будет предоставлен более длительный период для адаптации к эмбарго до конца 2023 года.

Впервые это предложение ЕС обсуждалось в среду, но встреча закончилась без принятия решения об официальной поддержке плана, поскольку некоторые страны выразили обеспокоенность по поводу предлагаемых мер, сказал источник, говоривший на условиях анонимности.

Венгрия, Словакия, Чешская Республика и Болгария выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго, пояснил источник, отметив, однако, что соглашение может быть достигнуто на новой встрече посланников в четверг.