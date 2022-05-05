Cуперъяхта олигарха Керимова конфискована по запросу США

Власти Фиджи по запросу США арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 миллионов долларов, сообщило в четверг Министерство юстиции Соединенных Штатов. Таким образом Вашингтон и его союзники усиливают давление на Россию за развязанную Москвой войну против Украины.

Судно Amadea прибыло на Фиджи в прошлом месяце после 18-дневного плавания через Тихий океан из Мексики и было конфисковано полицией. Во вторник суд Фиджи постановил, что США имеют право конфисковать суперъяхту, принадлежащую российскому олигарху.

Власти разных стран арестовали целый ряд яхт и вилл, принадлежащих российским миллиардерам, в качестве ответа на вторжение России в Украину.

Керимов попал под санкции США в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Сирии и Украине. Он также подвергался санкциям со стороны Евросоюза.

Целевая группа KleptoCapture Минюста США осуществляет аресты яхт и других подобных предметов в роскоши с целью поставить под удар финансы российских олигархов и оказать давление на президента России Владимира Путина.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов причислило Керимова к группе российских олигархов, получающих прибыль за счет коррупции и участия в действиях российского правительства за пределами РФ – включая оккупацию Крыма.