Анджелина Джоли показала в инстаграме «особый камень», который нашла маленькая девочка из Украины

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли после поездки во Львов опубликовала в своем инстаграме пост, в котором рассказала, что в Украине ей показали «особый камень», найденный маленькой девочкой.

«Девочка, которая его нашла, не поняла, что камень, с которым она играла, на самом деле был осколком бомбы. Он неровный и тяжелее, чем можно было бы ожидать. Его блеск и необычный внешний вид должны были привлечь внимание ребенка», – написала Джоли.

Актриса объяснила, что при взрыве бомбы или снаряда острые осколки тяжелого металла впиваются в тела тех, кто находится рядом.

«Многим из детей, с которыми я встречалась и которые пережили удар по краматорскому вокзалу, недавно удалили осколки. Это трудный и болезненный процесс. Фрагменты, близкие к жизненно важным органам, было слишком опасно удалять, и в некоторых случаях они остались внутри», – написала Анджелина Джоли.

По ее словам, борьба за прекращение войны – это «ежедневная гонка в попытке ограничить число убитых, раненых, перемещенных и травмированных».

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила Украину в начале мая. Она побывала во Львове и в Бориславе во Львовской области – там она навестила детей, которых эвакуировали из Луганской области, а также больницу, где лечат детей, получивших ранения в ходе российских обстрелов.

Во время визита актрисы во Львове сработал сигнал воздушной тревоги. Ей с командой пришлось срочно бежать в убежище.