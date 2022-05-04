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ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини

Поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів

Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook оперативне командування «Південь».

«Тим часом діями наших мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини», — розповіли в ОК «Південь».

Загальні ворожі втрати на Півдні за добу склали 47 осіб та 15 одиниць техніки. Росіяни втратили 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційну станцію та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки.

Також знищено 7 складів і колона противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.

4 мая, 2022 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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