ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини

Поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів
Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook оперативне командування «Південь».
«Тим часом діями наших мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини», — розповіли в ОК «Південь».
Загальні ворожі втрати на Півдні за добу склали 47 осіб та 15 одиниць техніки. Росіяни втратили 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційну станцію та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки.
Також знищено 7 складів і колона противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.
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