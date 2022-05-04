Велика Британія передасть Україні безпілотники, які здатні доставити вантаж на передову Папа Римский рассказал о зуме с патриархом Кириллом. Половину разговора тот читал с листа российскую военную пропаганду » ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини Поблизу адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей ЗСУ відновили контроль території 4 населених пунктів Оперативну інформацію повідомив офіційний Facebook оперативне командування «Південь». «Тим часом діями наших мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини», — розповіли в ОК «Південь». Загальні ворожі втрати на Півдні за добу склали 47 осіб та 15 одиниць техніки. Росіяни втратили 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційну станцію та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки. Також знищено 7 складів і колона противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.