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«Знайди зрадника» та «Стоп мародер»: СБУ запускає два нові чатботи

СБУ запускає чатботи «Знайди зрадника» та «Стоп мародер», у яких можна повідомити про мародерів і колаборантів, щоб потім притягнути їх до відповідальності

Про це йдеться в телеграмі СБУ.

«СБУ запускає 2 нових чат-бота: для ідентифікації зрадників і мародерів. З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців», — повідомили у спецслужбі.

На чатбот «Знайли зрадника!» @Traitor_Search_bot можна надіслати інформацію про зрадників, які співпрацювали з росіянами, а також тих, хто повідомляє окупантам важливу інформацію або підтримує їх у соцмережах.

Чатбот «Стоп мародер» @stop_marauder_ua_bot створений для збору інформації про мародерів. Інформацію розмістять на спеціальному сайті.

«Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War @stop_russian_war_bot. З перших днів вторгнення ми отримали на нього тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам», — зауважили в СБУ.

Зібрану інформацію поліція використає для притягнення мародерів і зрадників до відповідальності.

4 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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