Ворог обстріляв Сумщину з гелікоптера, літаків і «Градів»: влучили в школу

Вночі російські війська обстріляли Сумську область: є влучання в школу та інші об’єкти інфраструктури.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова: «Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади.

Два постріли з гелікоптера, два — з землі. Потрапляння по школі та по об’єктах інфраструктури.

Між 6 та 7 ранку відбувся артобстріл з «Градів» вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці».

Оновлено: Прикордонники повідомили також про ранкові обстріли Сумщини з російських літаків.

Два обстріли були здійснені майже одночасно на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» Сумського прикордонного загону.