Ворог обстріляв Сумщину з гелікоптера, літаків і «Градів»: влучили в школу

Вночі російські війська обстріляли Сумську область: є влучання в школу та інші об’єкти інфраструктури.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова: «Ніч на Сумщині не пройшла спокійно. Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади.
Два постріли з гелікоптера, два — з землі. Потрапляння по школі та по об’єктах інфраструктури.
Оновлено: Прикордонники повідомили також про ранкові обстріли Сумщини з російських літаків.
Два обстріли були здійснені майже одночасно на ділянці відділу прикордонної служби «Юнаківка» Сумського прикордонного загону.
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