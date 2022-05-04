Від початку широкомасштабного вторгнення Росії Україна вже отримала від Заходу €4,5 млрд допомоги

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабінету Міністрів у середу, 3 травня.

«Україна вже отримала від наших міжнародних партнерів та друзів 4,5 мільярда євро. За останній тиждень 500 млн доларів надійшло від Світового банку», — сказав Шмигаль.

Він наголосив, що це грантове фінансування, яке не потрібно буде повертати.

Очільник українського уряду подякував світовій спільноті за підтримку та зауважив, що це допомагає підтримувати всі соціальні виплати в повному обсязі, а також відкривати нові програми допомоги.