Велика Британія передасть Україні безпілотники, які здатні доставити вантаж на передову

Велика Британія передасть Збройним Силам України безпілотники Malloy T150, які здатні доставляти обладнання та боєприпаси військам на передовій.

Про можливість відправки цих дронів, повідомив телеканал Sky News.

Безпілотники входять до частини нового пакету військової допомоги, про яку оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Про новий пакет військової допомоги Великої Британії у розмірі 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів), стало відомо у вівторок, 3 травня.

Квадрокоптери були випробувані Королівською морською піхотою Британії.

Безпілотнтк-квадрокоптер Malloy T150. Фото: Malloy Aeronautics

Безпілотники мають дальність польоту 70 км та можуть транспортувати до 68 кг вантажу.

Виготовленням безпілотників Malloy T150 займається британська компанія Malloy Aeronautics.

Вантажний безпілотник-квардрокоптер Т150 здатен працювати в автономному режимі протягом 36 хвилин.

Дрон пройшов випробування в різних погодних та кліматичних умовах. Ним можна керувати з ноутбука, використовуючи точки на карті для визначення маршруту польоту.

Безпілотник є досить компактний, що дозволяє скласти його в спеціальний чохол.

Ukraine-Great Britain

Також уряд Великої Британії направить в Україну 13 броньованих автомобілів для безпечної евакуації мирного населення.

Машини почнуть прибувати на схід України вже найближчими днями, а логістичні групи британського уряду працюють над тим, щоб вони були доставлені якнайшвидше.