Україна не піде на заморожений конфлікт з РФ, — Зеленський

Про це він заявив під час виступу на Wall Street Journal CEO Council Summit, відео якого оприлюднено на сторінці Зеленського у telegram.

За його словами, у разі припинення вогню, російські війська не повинні залишитися на позиціях, де вони перебувають зараз.

«Це не означає, що російські війська стоятимуть, де зараз. Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна вже була в такій ситуації, коли Мінські домовленості призвели до замороженого конфлікту.

«Я проти, такого документа точно не буде. Ми не виходили з «Мінська», з нього вийшла 24 лютого Росія. Вони вийшли, і більше в таке болото Україна точно не піде», — запевнив Зеленський.